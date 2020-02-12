شرطة التموين: ضبط 900 قضية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 904 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الماضية، جاء أبرزها ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية (منتجات الألبان) بدائرة مركز شرطة ميت غمر (بمحافظة الدقهلية) لحيازته (10,140 طن "جبن رومي - ألبان") بدون مستندات مجهولة المصدر .

كما تم ضبط مالكة مخبز بلدي بدائرة مركز شرطة رشيد (بمحافظة البحيرة) لتصرفها في (14,200 طن دقيق بلدي مدعم) من خلال بيعها في السوق السوداء، قدرت بقيمة مالية (79390 جنيها تقريباً).

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وضبط مالك مخزن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة سوهاج ثان (بمحافظة سوهاج) لحيازته (70560 عبوة مشروبات سريعة التحضير) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا (20736 عبوة من ذات النوع) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها.

كما أسفرت الجهود عن ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلويات الشرقية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية) لحيازته (1,250 طن سلع غذائية "دقيق فاخر – زيت طعام – شيكولاتة خام - بودرة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج"، وكذا (200 قطعة سلع غذائية "كيك") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "منتج نهائي".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.