بقيمة 3 مليون جنيه.. ضبط 8 قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (8) قضايا تهريب أبرزها (قطع غيار سيارات – معدات كهربائية - ملابس أجنبية الصنع– أقمشة – مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية) حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض قرابة 3 مليون جنيه.

كما تم ضبط 39 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائي، سلاح أبيض، مخالفات السائقين) في مجال الأمن العام.

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كما أسفرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 932 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط قضية بمضبوطات وزنت (4 كيلو جرام من نبات البانجو المُخدر)، في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 279 حكم قضائي متنوع، وضبط 6 قضايا متنوعة، في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.