أخبار مصر | شراكة بين مصر واليونان لتكوين بعثة أثرية لحماية التراث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شراكة بين مصر واليونان لتكوين بعثة أثرية لحماية التراث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة في الزمالك، سفير اليونان بالقاهرة نيكولاوس جاريلينس (Nikolaos GARILIDIS)، وذلك؛ لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري وتبادل الخبرات بين الجانبين خصوصا في مجال علوم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي، أن اللقاء حضره السفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار.

تطرق اللقاء إلى أوجه التعاون المثمر بين البلدين في مجال السياحة والآثار، كما بحث الجانبان إمكانية تكوين بعثة أثرية مشتركة والتضافر من أجل حماية التراث، هذا فضلا عن المشاركة في ورشة العمل التي ستنظمها منظمة اليونسكو في الإسكندرية عن الآثار الغارقة وكيفية حمايتها والحفاظ عليها.