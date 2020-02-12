أخبار مصر | طلب إحاطة ضد وزيرة الصحة بشأن تدني مستوى استراحات الأطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة ضد وزيرة الصحة بشأن تدني مستوى استراحات الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن فشل خطة وزارة الصحة في علاج تدني استراحات الأطباء بجميع مستشفيات مصر.

وأضافت في الطلب المقدم اليوم الأربعاء، أن الطبيب يحتاج إلى راحة معنوية قبل المادية كي يستطيع تحمل مشاق مهنة الطب، والتي تجبر الطبيب على العمل لمدد تتجاوز الــ17 ساعة يوميا، وأبسط حقوقهم المعنوية وجود استراحات للأطباء تليق بهم، فالاستراحات المخصصة لهم غير آدمية، بلا إمكانيات تذكر، ما يجعل الحياة فيها غير آدمية ومهينة وقاسية ولا تحترم طبيعة عملهم.

وأكدت، أن استراحات الأطباء غير إنسانية، فهي عبارة عن غرف بلا أي إمكانيات، أو أثاث، سوى أسرّة متهالكة، وحمامات غير آدمية، كما أنه حينما شعرت وزارة الصحة بهذه المأساة وحاولت حل هذه المشكلة، فشلت في طريقة العلاج بل وأصبحت الوزارة جزءا من المشكلة.

وتابعت: "قامت وزيرة الصحة بإصدار قرارا بتشكيل لجنة لتقييم مسابقة اختيار أفضل تصميم لسكن الأطباء، وحددت دورها في اختيار أفضل فريق من طلبة الجامعات المصرية، يضع تصورًا للتصميم الداخلي لسكن الأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية بشكل علمي، استرشادًا بالمعايير الدولية، وبعد إعلان المسابقة قد انتهى الأمر، وغلت الوزارة يدها عن الموضوع، ولم يتحرك ساكنا، ولم يتم تنفيذ ترميم أي استراحة من استراحات الأطباء".

وشددت، على أن وزيرة الصحة جسدت بكل المعاني جريمة إهدار المال العام، فقد تم صرف المكافآت للفائزين في المسابقة ولم يتم تنفيذ إصلاح أو ترميم استراحات الأطباء، كما أنه تفاقم الوضع وأصبح لا يمكن السكوت عنه بكل المقاييس، مما يستدعي معه المساءلة القانونية قبل المهنية عن حال استراحات الأطباء.