أخبار مصر | بعد مصرع نائب رئيس حزب الحرية.. 11 نصيحه لتجنب حوادث الأسانسير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مصرع نائب رئيس حزب الحرية.. 11 نصيحه لتجنب حوادث الأسانسير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت حوادث المصاعد الكهربائية "الأسانسير" في الآونة الأخيرة، تشكل خطرًا كبيرًا يواجه جميع المواطنين، خصوصا في المصالح الحكومية لكثرة استخدامها، لكونها أداة مهمة لتوفير الوقت والمجهود في المنشآت، إذ تعد جزءً مهمًا من الإنشاءات الحديثة.

وتتكرر حوادث المصاعد الكهربائية بشكل مستمر، كان أخرها وفاة اللواء حسن ناجي، نائب رئيس حزب الحرية مصرعه مساء أمس الثلاثاء، بعدما سقط به أسانسير أحد العقارات في مدينة السويس، أثناء تواجده لافتتاح مقر جديد للحزب بالمدينة المشار إليها.

وتستعرض "الخليج 365" أهم نصائح التي يجب مراعاتها عند استخدام الأسانسير:

1- عدم العبث بالأزرار الداخلية أثناء عمل المصعد.

2- الالتزام بالوزن المحدد للمصعد.

3- عدم استخدام زر التوقف من داخل المصعد إلا في حالات الخطر فقط.

4- عدم استخدام الأطفال للمصعد بمفردهم.

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5- عدم إلقاء ما يعيق حركة الأبواب لمحافظة على حركة المصعد.

6-ينبغي عمل صيانة دورية ووقائية للمصعد في مواعيد منتظمة شهرية على الأقل، من خلال شركة متخصصة أو مؤسسة في صيانة المصاعد، وأن تشمل الصيانة جميع أجزاء المصعد، مع تبديل أو تغيير أي قطع معرضة للتلف.

7- لا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد اجتيازه لاختبارات الفحص، ووضع ملصق على الباب أو في غرفة الماكينات يوضح التاريخ الذي تم فيه الفحص والتاريخ التالي الواجب أن يتم فيه إعادة الفحص دوريا.

8- عدم استخدام المصعد نهائيًا عند سماع أي صوت غريب أو غير طبيعي كاحتكاك الصاعدة مثلًا أثناء الصعود والهبوط أو ارتجاجها، وعليه يجب فصل التيار الكهربائي عنه وإبلاغ الشركة القائمة بالصيانة.

9- على حارس المنشأة وأفراد الأمن مسئولية تقديم المساعدات في حالات توقف المصعد فُجائيًا، لذلك يجب تدريب الحراس على كيفية تحريك جهاز رفع المصاعد يدويا لأقرب دور عند توقفها لأي سبب.

10- على حارس المنشأة وأفراد الأمن التدريب على كيفية فتح باب الطوارئ بمفتاح الطوارئ.

11- استخدم زر التنبيه أو الجرس أو التليفون الداخلي في حالة التوقف المفاجئ للمصعد، وطلب المعونة، مع ضبط النفس والهدوء، وعدم الإقدام على محاولات الخروج.