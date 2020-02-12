أخبار مصر | محافظة الجيزة تنعى شهيد الواجب الوطني العقيد مصطفى أحمد عبدالمجيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة تنعى شهيد الواجب الوطني العقيد مصطفى أحمد عبدالمجيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت محافظة الجيزة، شهيد الواجب الوطني العقيد أ.ح مصطفى أحمد عبد المجيد محمود قائد اللواء 134 مشاة، الذي استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار بالقرب من قرية التلول بمركز بئر العبد بشمال سيناء.

وتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي ولأسرة الشهيد، مؤكداً أن "كل محاولة جبانة للنيل من وطننا العزيز لن تزيد أبناءه الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة إلا إصراراً على الدفاع عن أرضه ومقدرات مواطنيه".

وأكد، أن القوات المسلحة والشرطة المصرية يضحيان بكل غال ونفيس من أجل حماية تراب هذا الوطن الغالي علينا جميعاً حتى يشعر المواطن المصري بالأمن.

وكانت محافظة الجيزة، قد نعت منذ يومين استشهاد النقيب أحمد خالد صلاح الدين الذي استشهد أثناء تأديته الواجب الوطني بشمال سيناء.