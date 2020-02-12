أخبار مصر | حبس المتهم بتلقى رشوة نصف مليون جنيه فى الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس المتهم بتلقى رشوة نصف مليون جنيه فى الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، حبس "إ. أ. ا. ر"، 35 سنة، عضو قانوني بالشهر العقارى في المنصورة، 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية تلقيه رشوة بمبلغ 500 ألف جنيه من جامعة خاصة، مقابل تسجيل أرض قيمتها 6 ملايين جنيه.

كان قسم ثانٍ المنصورة، ألقى القبض على المتهم أمس الثلاثاء، بعد أن وردت معلومات مسجلة بالصوت والصورة، بتلقى المتهم نصف مليون جنيه من أحد ملاك جامعة خاصة بالدقهلية مقابل تسجيل قطعة أرض، التى مقام عليها مصنع "المنصورة إسبانيا" قبل شراء الجامعة لها، وتسهيل إجراءات استخراج أوراقها وتسجيلها على أن يتسلم مبلغ 500 ألف مقدم قبل السير في إجراءات الترخيص.

وتم تحرير المحضر رقم 1228 لسنة 2020 قسم والتى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد.