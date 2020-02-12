أخبار مصر | اليوم.. النطق بالحكم في الدعوة التأديبية لناشر جريدة التحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. النطق بالحكم في الدعوة التأديبية لناشر جريدة التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، بالنطق بالحكم في الدعوة التأديبية المتهم فيها أسامة محمد خليل، الصحفي في مؤسسة الأهرام، وناشر جريدة التحرير، في الشكاوى المُقدمة ضده من قبل الصحفيين العاملين بجريدة التحرير، لقيامه بفصلهم تعسفيًا، ومنعهم من دخول الجريدة، ووقف صرف رواتبهم.

وكانت قد استمعت الهيئة على مدار ثلاث ساعات لأقوال أسامة خليل، في حضور محاميه سمير الباجوري، وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه التي تتعلق بفصل الصحفيين، ووقف صرف رواتبهم، ومنعهم من دخول المقر، ونفى أن يكون ناشرًا لجريدة التحرير، وأكد أن لا هعلاقة له بهذا الأمر من قريب أو بعيد، ولا صلة له بأي قرارات اتخذت ضد الصحفيين.

وأنكر "خليل" الاتهامات المنسوبة إليه في مخالفته نص المادة 81 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، بالإضافة إلى مخالفته المادتين 13 و14 من ميثاق الشرف الصحفي.

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وطلب المحامي سمير الباجوري ببطلان تحقيقات لجنة التحقيق بالنقابة، وكذلك بطلان إحالته لهيئة التأديب الابتدائية.

وفي نهاية الجلسة، قررت الهيئة التي عقدت برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة وحضور صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحمد يحيى يوسف عضو مجلس النقابة، حجز الدعوة للحكم بجلسة اليوم.

كانت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، قد أحالت ناشر جريدة التحرير أسامة محمد خليل لهيئة التأديب، وطالبت بشطبه من جداول النقابة، لمخالفته نص المادة 81 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، بالإضافة إلى مخالفته المادتين 13 و14 من ميثاق الشرف الصحفي.