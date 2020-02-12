أخبار مصر | اليوم.. اجتماع حسم الصيغة النهائية لاتفاقية سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. اجتماع حسم الصيغة النهائية لاتفاقية سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتواصل اليوم الأربعاء، الجلسات النهائية من اتفاقيات سد النهضة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، التي تستمر لمدة يومين، للوصول إلى الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

يشارك في الجلسة النهائية كلًا من: وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة البنك الدولي، وبرئاسة وزير الخزانة الأمريكية.



يذكر أنه قد تأخر الوصول إلى اتفاق في الإجتماع السابق 14 و15 من يناير الماضي، ما ألزمهم بجولة إضافية في 28 من الشهر نفسه، التي استمرت لنهاية الشهر، حتى أعلن الرئيس الأمريكي أن الدول المعنية قد توصلت إلى اتفاق يعود بالنفع على جميع الأطراف.

وفي يناير الماضي صدر بيانًا مشتركًا بين الدول الثلاث المشاركة بإتفاق الوزراء حول آلية لملء السد على مراحل، كما تضمنت الإجراءات التي يتم التعامل بها مع حالات الجفاف والجفاف المتدد والسنوات الشحيحة أثناء مراحل الملء والتشغيل.

