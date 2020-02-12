أخبار مصر | الإفتاء: الإرهاب يسعى بكل قوة لتنفيذ المخططات والأجندات الخارجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء: الإرهاب يسعى بكل قوة لتنفيذ المخططات والأجندات الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وثمَّن مرصد الإفتاء في بيانه اليوم الأربعاء، ما قام به رجال الشرطة البواسل من توجيه ضربات موجعة لأوكار الجماعات والتنظيمات الإرهابية في مدينة العريش وسيناء الحبيبة وكافة ربوع الوطن، كان آخرها ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بيانها الرسمي من استهداف وكر للإرهابيين في منطقة العريش، وأسفرت الجهود عن مقتل 17 إرهابيًّا وضبط متفجرات وأسلحة وذخيرة قبل تنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة.
وأشاد المرصد ببسالة وشجاعة جنودنا الأبطال من رجال الجيش والشرطة، الذين يتصدون بشجاعة فائقة للعناصر الإرهابية ويقضون على أوهامها ومؤامراتها بروح وطنية فدائية عالية، وأعين ساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن العزيز، فله دار جنودنا الأبرار الذين يضحون بأنفسهم في سبيل الله تعالى وتراب وطننا الغالي مصر.
يذكر أن قوات الشرطة نجحت في استهداف وكر للإرهابيين بمنطقة العريش، أسفرت جهوده عن مقتل 17 إرهابيًّا وضبط متفجرات وأسلحة وذخيرة قبل تنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة القادمة.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها، أنه استمرارًا لجهودها المبذولة في مجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية والتي تستهدف القوات المسلحة والشرطة والنيل من مقدرات الوطن، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش بمنطقة العبيدات بثالث العريش بشمال سيناء، واتخاذها وكرًا لهم ومرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.
تم استهداف منطقة اختباء الإرهابيين وتبادل إطلاق النيران؛ ما أسفر عن مصرع 17 إرهابيًّا.