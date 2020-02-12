مصر | ضبط 216 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، إذ تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 216 قطعة سلاح ناري، و255 قضية مخدرات، بالإضافة إلى تنفيذ 84111 حكم قضائي متنوع.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط: "216 قطعة سلاح ناري، بحوزة 176 متهم، على النحو التالي:"20 بندقية آلية، 49 بندقية خرطوش، 29 طبنجة، و118 فرد محلي، 274 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، 231 قطعة سلاح أبيض، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية".

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 84111 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي: "370 حكم جناية، 25333 حكم حبس جزئي، 4622 حكم حبس مستأنف، 42232 حكم غرامة، 11554 حكم مخالفة".

أما في مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل ضم 4 متهمين، ارتكبوا 2 حادث سرقة متنوع.

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وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط: "255 قضية مخدرات بحوزة 273 متهما، ضُبط خلالها الآتي: "كمية من مخدر الحشيش وزنت 11،335 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 10،655 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 3،685 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت790 جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 400 جرام، كمية من البودرة المخدرة وزنت 40 جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 15 جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت2،810 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 264 جرام، عدد 10764 قرص مخدر".

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين، تم ضبط 51 متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 27 متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

أما في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 372 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها إعادة سيارتين.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 29389 مخالفة مرورية، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 98 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 4 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري إستمرار الحملات الأمنية.