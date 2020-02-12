مصر | ضبط 4234 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4234 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة بكافة الطرق والمحـاور الرئيسية من خلال التنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، إذ تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 4234 مخالفة متنوعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المروري، للحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: "1614 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 209 مخالفة السير بدون ترخيص (قيادة وتسيير)، 17 دراجات نارية مخالفة، 19 مخالفة (موقف عشوائي)، 36 مخالفة شروط الترخيص، 20 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.