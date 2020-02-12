مصر | إحالة 4 حازوا "أسلحة نارية وبيضاء" في المطرية للجنايات

وتلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وانتقلت على الفور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة المطرية لمكان المشاجرة، وبتكثيف التحريات والبحث، تمكنت رجال المباحث من معرفه طرفي المشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وهم كل من: "س.ط" و" ع. ك"، عاطلين، و"ط.ي" و"م.ح"، وبحوزتهم 3 فرد خرطوش، و3 طلقات لذات العيار، وسلاح أبيض" مطواه"، وبالتحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما باستخدام الأسلحة التي بحوزتهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات.