مصر | تأجيل محاكمة المتهم بقتل ربة منزل وزوجها في الزيتون

أجلت محكمة جنايات القاهرة بعابدين، جلسة محاكمة المتهم بقتل ربة منزل وزوجها في الزيتون، لـ9 مارس القادم.



واعترف المتهم، في التحقيقات بتفاصيل ارتكاب الجريمة، أنه كان يزور المجني عليها من حين لآخر لارتباطهما بعلاقة جيرة سابقة وأنه كان على علم بوضعها المادي الجيد فتوجه إليها يوم الجريمة ناويًا الغدر.

وقال، إنه قد غافل المجني عليهم متسللًا للمطبخ واستل سكينا بعدها تسلل إلى غرفة النوم ولكن قد رأته المجني فارتبكت وطعنها عدة طعنات فرأته الثانية فقرر طعنها إيضًا بنفس السكين، ولكن كل هذا لم ينسيه هدفه فقد استولى علي المسروقات وفر هاربًا.

وأضاف المتهم، أنه بعد هروبه من مسرح الجريمة التقى مع ابن خالته وقررا التنقل بين محافظة الإسماعيلية، الإسكندرية ودمياط والتخلص من السلاح وإلقائه بالطريق العام والهواتف المتنقلة وإنفاق المبلغ على حاجته الشخصية وذلك خوفًا من أن يتم ضبطهما والقبض عليها.

