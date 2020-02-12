مصر | تجديد حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهمين "عماد.ف"، و"عادل.ع"، في القضية رقم 1956 لسنة 2019، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم الاتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت التهم المنسوبة للمتهمين بالمشاركة مع الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، وتقاضي التمويل لتنفيذ العمليات الإرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

