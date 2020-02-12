مصر | انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عين شمس، اليوم الأربعاء، بانتداب المعمل الجمائي لمعاينه حريق نشب بداخل شقة بعين شمس.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة عين شمس.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية، إذ تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت رجال الحماية من السيطرة على الحريق بدون إصابات، وعمل كردون أمني لمحاصره النيران، ومنع إمتداد الخطر للمنازل المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.