مصر | تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات، اليوم الأربعاء، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية كبيرة من المادة المخدرة" حشيش".

البداية كانت بورود معلومات حول قيام عاطل بترويج المواد المخدرة بمنطقة المرج، وبتكثيف التحريات تمكنت قوة من إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط "ا.س"، 28 سنه، عاطل، حال تواجده بمنطقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته 775 جراما من مخدر "حشيش"، ومبلغ نقدي 100 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلع المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات اللأزمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.