مصر | رفض طعن مسئول بالمركزي للمحاسبات على قرار وقفه عن العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض طعن مسئول بالمركزي للمحاسبات على قرار وقفه عن العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بعدم قبول طعن مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات، على قرار وقفه عن العمل لمدة ٣ أشهر لإحالته إلى التحقيق، لرفعه بغير الطريق القانوني.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.

وأقام الطعن مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات، بعد أن تم أخطاره بوقفه عن العمل لمدة ٣ أشهر أو لحين انتهاء التحقيق، وذكر الطاعن أن مسلك الإدارة تجاهه يدل على أنها لم تقصد من وقفه عن العمل الصالح العام بل اختراع عقاب تأديبي جديد بعد أن تم نقله إلي العمل بالأرشيف.