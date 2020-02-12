مصر | ضبط 8 قضايا تهريب بإجمالي 3 ملايين جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 8 قضايا تهريب بإجمالي 3 ملايين جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة، والتي جاءت كالتالي:



في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (8) قضايا تهريب أبرزها (قطع غيار سيارات – معدات كهربائية - ملابس أجنبية الصنع– أقمشة – مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية) حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض قرابة 3 ملايين جنيه.



في مجال الأمن العام: ضبط عدد (39) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائي، سلاح أبيض، مخالفات السائقين ).



في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (932) مخالفة مرورية متنوعة.

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في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (1) قضية بمضبوطات وزنت (4 كيلو جرام من نبات البانجو المُخدر).



في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (279) حكم قضائى متنوع.



في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (6) قضايا متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.