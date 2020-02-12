مصر | نشرة مرور "الخليج 365": كثافات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": كثافات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد محاور الجيزة والقاهرة، اليوم الأربعاء، كثافات مرورية مرتفعة؛ بسبب توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب إلى الجامعات والمدارس أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية، إذ إزدحم الطريق الدائرى بمنطقة السلام، ومناطق التجمع الخامس فى اتجاه البساتين وزهراء المعادي.

وشهد الطريق الدائري كثافات مرورية كبيرة، بدايةً من شارع البحر الأعظم وصولًا إلى الدقي، وكذلك كثافات أعلى دائري المريوطية إلى مناطق الجيزة، وطريق الفيوم الصحراوي.

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وظهرت ازدحمات مرورية، من محور صفط اللبن إلى شارع السودان، وكذلك الأمر نفسه بكوبري عباس، والجامعة، والجيزة المعدني، كما ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي؛ بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وظهرت كثافة مرورية على محور وكوبري عرابي؛ لأعمال الصيانة والإصلاحات به.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد من حلوان إلى المعادي والمقطم، وكثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل، وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد.

كما ظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارعي حتى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران؛ لدخول الموظفين مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء.