مصر | "جثة وسيدتان".. حبس 3 بتهمة قتل مسن في الجيزة

وتلقى ضباط قسم شرطة العجوزة، بلاغا من ربة منزل تؤكد أنها عثرت على جثة شقيقها "س" مسن في العقد السادس من العمر مقتولا داخل شقته الكائنة بدائرة القسم.

وأشارت، إلى أنها حاولت الاتصال به للاطمئنان عليه فلم يجب على هاتفه، ما دفعها للذهاب لمنزله وكسر باب الشقة لتعثر على جثته داخل غرفة نومه، وتبين أنه مقيد اليدين، وهناك آثار خنق حول رقبته فأبلغت الشرطة.

وأضافت التحقيقات، أن قوة أمنية انتقلت لمكان الحادث وتم التحفظ على الجثة وإخطار النيابة، وبعد عمل التحريات تبين أن الخادمة التي كانت تعمل لدى المجني عليه اتفقت مع صديقها وفتاة أخرى.

وكشفت: "يوم الواقعة ذهبت الخادمة وبصحبتها الفتاة الأخرى وبعد دقائق صعد المتهم الثالث وقاموا بقتل المجني عليه وسرقة بعض المتعلقات من شقته وفروا هاربين فيما تمكنت قوة أمنية وتم القبض عليهم في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدما تم تحديدهم من خلال كاميرات المراقبة وفحص سجل مكالمات المجني عليه".

