شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: مصر تسخر كل إمكانياتها وخبراتها لمساعدة الدول الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، اجتماعًا مع ميمونة شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، في نهاية زيارتها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى للمشاركة في اجتماعات المنتدى الحضري العالمي الذي يعقد خلال الفترة من 8 -13 فبراير الجاري.

حضر اللقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة رانيا هداية مدير البرنامج بالقاهرة وعدد من قيادات الوزارة.

وقدم «شعراوي» التهنئة إلى المديرة التنفيذية للهابيتات لما حققه المؤتمر من إنجاز ودقة التنظيم والإشراف المتميز على حلقات النقاش وسعادته بالمشاركة في بعض الجلسات الهامة، وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين خلال العام الجاري خاصة في مجالات التنمية المحلية والاستفادة من أنشطة البرنامج.

وأكد الوزير انفتاح الوزارة للتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في مصر لتحقيق أهداف التنمية المحلية في عدد من المجالات وتبادل الخبرات بما يساهم في تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظات، مشددا على تقدير الحكومة المصرية لدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تطبيق أساليب مبتكرة لتحقيق التنمية الحضرية الشاملة وتسعى الحكومة لمواصلة هذا التعاون الناجح.

كما أشاد شعراوي بمستوى التعاون المتميز بين الوزارة والبرنامج خلال العام الماضي خاصة في تنظيم المؤتمر الأول الذي نظمته الوزارة منتصف العام الماضي بعنوان «مؤتمر المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة» والنجاح الذي حققه المؤتمر في استعراض عدد كبير من القضايا والتحديات التي تواجه المدن الأفريقية وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المدن والمحافظات المصرية ونظيرتها الأفريقية.

من جانبها، أكدت ميمونة شريف جدية المنظمة لزيادة مجالات التعاون مع وزارة التنمية المحلية في عدد من المجالات المهمة والخاصة بتدريب ورفع كفاءة الكوادر المحلية الأفريقية بما يساعد في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية المحلية المستدامة، خاصة في ظل استضافة مصر حالياً لمقر إقليم شمال أفريقيا لمنظمة الحكومات والمدن الأفريقية (UCLGA ).

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من مشروعات التعاون المقترحة ومن بينها مشروع تطوير مدينة سانت كاترين لدعم البنية التحتية وجودة الحياة في تلك المنطقة، بما يساعد في زيادة معدلات السياحة الدينية لتلك المنطقة المهمة في محافظة جنوب سيناء وتطوير المناطق الدينية والأثرية بوادى الدير وتوفير فرص عمل لسكان تلك المنطقة.

من ناحية أخرى، عقد شعراوى اجتماعاً مع جان بيير مباسي السكرتير العام لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية «UCLGA» بحضور عدد من قيادات الوزارة والمنظمة والدكتورة رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات ) بالقاهرة.

وأعرب الوزير عن تقديره للدعم والمساندة والشراكة بين المنظمة ووزارة التنمية المحلية خاصة بعد استضافة القاهرة لأعمال مؤتمر «المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة» في 18 يونيو الماضى تحت رعاية رئيس الجمهورية، والذى حضره رئيس مجلس الوزراء وما شهدته القاهرة من اجتماعات أيضاً للمجلس التنفيذى في دورته السابقة، بالإضافة إلى الاجتماعات الناجحة للمجلس التنفيذى ولجمعية السيدات القياديات المحلية الأفريقية وتشكيل فرع لمنظمة القيادات النسائية المصرية «REFELA».

وأشار جان بيير إلى استعداد المنظمة لإطلاق عدد من مجالات التعاون مع الوزارة في ملف المخلفات الصلبة والاستفادة من الأفكار الجديدة التي ستنفذها الحكومة المصرية في المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى الاستفادة وتبادل الخبرات بين مختلف البلدان الأفريقية.

وأعرب السكرتير العام عن تطلع المنظمة لافتتاح مقرها عن اقليم شمال أفريقيا بالقاهرة في أقرب فرصة، وسعى المنظمة للاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من القطاعات المختلفة لدول وأبناء القارة الأفريقية.

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ووجه السكرتير العام للمنظمة الدعوة للواء محمود شعراوى للمشاركة في فعاليات إعلان مدينة مراكش المغربية عاصمة للثقافة الأفريقية والتى ستعقد خلال شهر مارس القادم وذلك ضمن تقليد للمنظمة للإعلان عن إحدى المدن الأفريقية عاصمة للثقافة دعماً لتعزيز الروابط بين مدن القارة المختلفة وإعلاء لشأن البعد الأفريقى في ثقافات الدول والشعوب.

وأعرب شعراوى عن تقديره للجهود التي تقوم بها منظمة المدن والحكومات الأفريقية للترويج للثقافة الأفريقية وربط أواصر الصداقة والعلاقات بين دول القارة من خلال مثل هذه المبادرات الثقافية الهامة، مؤكد أن مقر المنظمة الذي تستضيفه القاهرة سيكون مركزاً لتأهيل الكوادر الافريقية ونقطة إشعاع في العمل الأفريقي المشترك لبحث تحديات المدن الأفريقية المختلفة وتبادل الخبرات مع مصر وشركائها الدوليين من أجل خدمة أشقائنا الأفارقة.

وأضاف الوزير على استعداد مصر لتسخير كافة إمكاناتها وخبراتها لمساعدة الدول الأفريقية في مواجهة التحديات التي تواجهها ودفع العمل المشترك وعملية التنمية بالقارة الأفريقية، لافتاً إلى أنه تم أيضاً الإعراب عن استعداد مصر على نقل التجارب والخبرات الفنية في عدد من المجالات الحيوية والمهمة وتكثيف الدورات والمنح التدريبية المختلفة للأشقاء الأفارقة خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة التدريبية الاولى التي نظمتها الوزارة في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للكوادر المحلية الأفريقية.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى تطلع مصر للتوقيع على اتفاقية المقر الخاص بالمنظمة عن شمال أفريقيا بالقاهرة خلال الفترة المقبلة في احتفالية كبرى بالقاهرة بحضور قيادات المنظمة بمشاركة عدد من الشخصيات ووزراء التنمية المحلية الأفارقة، وكذا توقيع اتفاق للتعاون بين الوزارة والمنظمة فيما يخص مجالات التدريب وتأهيل الكوادر المحلية الأفريقية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة وأكاديمية التدريب التابع للمنظمة الأفريقية.

كما أكد شعراوى وجان بيير على أهمية تبادل الخبرات في مجالات تدريب الكوارد المحلية الأفريقية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد البدء رسمياً في مقر اقليم الشمال للمنظمة بالقاهرة.

وعبر جان بيير عن خالص شكره وتقديره لدور وزارة التنمية المحلية ووزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على دورهما المهم في مجال رفع كفاءة الكوادر المحلية بالقارة الأفريقية .

وتم نهاية اللقاء، تم الاتفاق على التوقيع على اتفاقية المقر الخاص بالمنظمة بالقاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.

من ناحية أخرى، التقى اللواء محمود شعراوي مع الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير على عمق العلاقات المصرية الاماراتية، مشيداً بالمستوي الذي وصلت اليه تلك العلاقات والتنسيق والتشاور المشترك بين قيادتي البلدين في كافة المجالات.

وطلب وزير التنمية المحلية من الوزير الإماراتي نقل تحيات مصر شعباً وحكومة وقيادة لكافة قيادات دولة الامارات الشقيقة، مؤكداً على التعاون الدائم والمثمر بين البلدين والذي يعبر عن علاقات تاريخية ووعي استراتيجي لأهمية دورهما في الحفاظ على الأمن القومي العربي، كما نقل شعراوي تحيات القيادة السياسية لكافة أبناء الشعب الإماراتي والذي يكن له الشعب المصري والقيادة المصرية ولأبناء الشيخ المغفور له زايد آل نهيان كل التقدير والحب والاحترام.

من جانبه، أعرب الشيخ نهيان بن مبارك عن تقدير دولة الإمارات للقيادة السياسية المصرية وما حققته من إنجازات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى الزيارة التي قام بها العام الماضي إلى القاهرة للمشاركة في افتتاح «كاتدرائية ميلاد المسيح» و«مسجد الفتاح العليم»، بالعاصمة الادارية الجديدة وهي الخطوة التي حملت رسالة محبة وسلام للعالم أجمع وعكست إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة المصرية لترسيخ مبدأ المواطنة ومفهوم قبول الآخر.

وتابع أنه يتوقع ان تكون العاصمة الادارية الجديدة أحد نماذج الجذب الحضاري الهام لمصر خلال السنوات المقبلة.

كما استعرض وزير التسامح الإماراتي لجهود دولة الامارات التي في نشر المحبة والتسامح خاصة وأنها تحتضن على أرضها حوالي ٢٠٠ جنسية من مختلف دول العالم، معربا عن تطلعه لدعم اطر التعاون مع وزارة التنمية المحلية في بعض المجالات.