شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان: القوات المسلحة تحقق استراتيجية الدولة في دورها الداعم للقضايا الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت فعاليات اجتماع رؤساء أركان حرب القوات المسلحة لدول تجمع الساحل الأفريقي الخمس G5، وممثلي الدول الأوروبية المانحة، والذي استضافته القاهرة في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، وشاركت فيه مصر بوفد رفيع المستوى ترأسه الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأربعاء.

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بدأت فعاليات الاجتماع بتهنئة رئيس أركان حرب القوات المسلحة لنجاح القمة الأفريقية الثالثة والثلاثين، والتى أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الاتحاد الأفريقي.

وأشار الفريق محمد فريد، رئيس الأركان، إلى أن القمة أتت بظلالها الإيجابية من خلال فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن، ومناقشة عدد من القضايا ذات الأهمية الكبرى للقارة الأفريقية على رأسها الأزمة الليبية، بما يحفظ حقوق الشعب الليبى الشقيق فضلاً عن مبادرة الرئيس السيسي لاستعداد مصر الكامل لاستضافة قمة أفريقية لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب في دول الساحل، مؤكدًا أن القوات المسلحة تسير وتحقق استراتيجية الدولة المصرية في دورها الداعم لكافة القضايا الأفريقية.

وخلال الاجتماع تم التباحث حول الوضع الأمني في منطقة الساحل وسبل تعزيز التعاون العسكري والتنسيق المستمر في القضايا محل الإهتمام المشترك، كما تم عرض الرؤية المصرية لدعم قدرات دول الساحل الأفريقى الخمس، ومناقشة مقترح تدريب كوادر من تلك الدول بمصر في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية بين الجانب المصري ودول الساحل الأفريقي الخمس.