شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين» تعلن الكشوف النهائية لمرشحي الانتخابات: 18 لمقعد النقيب و176 للعضوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين، مساء الثلاثاء، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات النقابة العامة للمحامين، المقرر إجراؤها في الخامس عشر من مارس المقبل، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة، بعد مراجعتها من اللجنة القانونية بالنقابة.

وترشح على مقعد النقيب 18 مرشحا، هم سامح محمد عاشور، النقيب الحالي، ومحمد رجائي عطية، مرشح جبهة الإصلاح النقابي، ومحمد رجب البرديسي، وطارق هاشم الفولي، ونجلاء محمد الإمام، وحسن الرشيدي، ومجدي راشد، وإبراهيم مهران، ومجدي عبدالستار إبراهيم، وأيمن عبدالعزيز محمد، وإبراهيم العبد، ووفائي القاضي، وصلاح حجازي، وعلي محمد فتوح، ومحمد مهران، وعلاء جبر، ومحمد الشربيني، وأحمد قناوي.

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وتضمنت الكشوف 176 مرشحا لعضوية مجلس النقابة والذي يتضمن 28 مقعد حسب تعديلات قانون المحاماة الأخير، منهم 16 مرشحا عن الإدارات القانونية، و95 مرشحا عن استئناف القاهرة، و4 عن استئناف بني سويف، و10 عن استئناف أسيوط، و9 عن استئناف قنا، و15 عن استئناف طنطا، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و12 عن المنصورة، و7 مرشحين عن استئناف الاسكندرية.

ووفقا لتعديلات قانون المحاماة فيشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين و28 عضوا، يراعى في انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو الاستئناف، وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد، وأن يمثل المحامون بالهيئات العامة، والوحدات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.

كانت النقابة قد أغلقت، الخميس الماضي، باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين، وفصلت فيها، أمس الإثنين، من خلال اللجنة المختصة، تمهيدا لإعلان الكشوف النهائية، حيث تلقت 17 طعنا على المرشحين تم حجز 16 للحكم وتأجيل طلب إلى جلسة 1 مارس للتصحيح، مؤكدة أنها لم تتلقى سوى طلب تنازل واحد من أحد المرشحين لهذا المنصب.

وتلقت النقابة العامة للمحامين أوراق المرشحين لمنصب نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، في الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير الجاري، وشكلت 3 لجان من الجهاز الإداري للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، بواقع لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها قاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف، وثالثة على مقاعد الهيئات العامة والشركات.