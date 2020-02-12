شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يصدر تقريرا بعنوان توجهات مستقبلية.. الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء ، أنه فى ضوء إيمان الحكومة المصرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بأهمية التكنولوجيا التي تكتب فصلاً جديدًا من فصول العلاقة بين المواطن والدولة، أصدر مركز المعلومات العدد الأول من تقريره الجديد توجهات مستقبلية، وتناول في ذلك العدد الحديث عن الذكاء الاصطناعي.

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وتناول التقرير عدد من النقاط من أهمها تعريف الذكاء الاصطناعي وأنواعه، ومجالات تطبيقاته، وأهم عشرة اتجاهات مستقبلية للذكاء الاصطناعي خلال عام 2020، وتداعيات الذكاء الاصطناعي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي في مصر.

وكان مركز معلومات مجلس الوزراء، قد نشر إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على توقعات العديد من المؤسسات الدولية أن تنتعش السياحة المصرية خلال العام الجاري 2020، مدفوعة بالعديد من العوامل التي تحفز السياح على زيارة مصر، ولعل أبرزها المتحف المصري الكبير المنتظر افتتاحه هذا العام، الأمر الذي يضع مصر بشكل عام والقاهرة على وجه التحديد ضمن أفضل الوجهات السياحية حول العالم.