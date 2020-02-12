"فيس بوك وواتس آب وفايبر" شهود بقضايا النسب والزواج والطلاق والخيانة.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشاهد الكثير من الزوجات تلجأ للاستغاثة بوسائل التواصل الاجتماعى للتدليل على صحة موقفها القانونى، من إثبات نسب، وإثبات زواج، أو حتى تطليقها، فيما يقوم الأزواج بدورهن للاستعانة بها كوسيلة للنفى والتصدى للزوجات أو إثبات الخيانة، ليتهم شريكا الزواج التكنولوجيا بأنها اللعنة التى تطارد استقرار الزواج، والنتيجة كم من العائلات تحطمت علاقاتها بسبب الاستخدام الخاطئ لتلك الوسيلة. التكنولوجيا

التكنولوجيا اللعنة التى تطارد استقرار الزواج والأزمة الجديدة التى باتت تهدد العلاقات والنتيجة

والنتيجة تفكك وانهيار سببه الاستخدام الخاطئ لتلك الوسيلة فى عصر السوشيال ميديا Advertisements تحولت الحياة الزوجية لـ"كومنت ولاف" وأصبح الانفصال "بلوك" حتى فى المحاكم

حتى فى المحاكم أصبحت الإسكرين شوت والرسائل الصوتية أدلة وشواهد يستخدمها الزوج والزوجة لإثبات الموقف القانونى فى قضايا إثبات النسب والزواج والطلاق والخيانة وتعتمد محكمة الأسرة محادثات وسائل التواصل الاجتماعى كقرائن لإثبات النسب لأطفال الزواج العرفى

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