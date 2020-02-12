برلماني يشيد بخطة الطيران بإنشاء مبنى جديد بمطار سفنكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بخطة وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني في تنفيذ خطة تطوير مطار سفنكس الدولي عن طريق إنشاء مبنى ركاب جديد بجانب المبنى الحالي، وذلك تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق خطة الدولة في التنمية الاقتصادية وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وزيادة حركة الركاب والسفر ومعدلات التنمية فى مختلف المحافظات.

وأكد "المسعود"، في بيان اليوم الأربعاء، الأهمية القصوى لإضافة مبنى جديد بسعة 600 راكب في الساعة لتصل طاقته الاستيعابية إلى حوالى ألف راكب في الساعة بإجمالي 1.2 مليون راكب سنويًا خاصة انه من المقرر أن يستقبل مطار سفنكس الدولي العديد من الرحلات الجوية المنتظمة والشارتر خلال الفترة المستقبلية مع بدء الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي سيكون أيقونة الآثار والسياحة المصرية.

يذكر، أن مطار سفنكس الدولي تم افتتاحه منتصف العام الماضي، ويتميز بالموقع الجغرافي، نظرًا لوقوعه قرب محافظات القاهرة والجيزة والمناطق الأثرية، كما يمكن استخدامه لسياحة اليوم الواحد وبدأ مطار سفنكس الدولى ديسمبر الماضي، استقبال أولى الرحلات الدولية لشركة "فلاي جوردن" القادمة من الأردن، وعلى متنها 104 ركاب في تشغيل خط جديد بين الأردن ومحافظة الجيزة .