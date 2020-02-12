رئيس الأركان يترأس اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن القوات المسلحة تسير وتحقق استراتيجية الدولة المصرية في دورها الداعم لكافة القضايا الأفريقية .

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع رؤساء أركان حرب القوات المسلحة لدول تجمع الساحل الأفريقي الخمس (G5) وممثلي الدول الأوروبية المانحة، والذى استضافته القاهرة في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، وشاركت فيه مصر بوفد رفيع المستوى ترأسه الفريق محمد فريد .

بدأت فعاليات الاجتماع بتهنئة رئيس أركان حرب القوات المسلحة لنجاح القمة الأفريقية الثالثة والثلاثين والتي أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الأفريقي .

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وأشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أن القمة أتت بظلالها الإيجابية من خلال فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن، ومناقشة عدد من القضايا ذات الأهمية الكبرى للقارة الأفريقية، على رأسها الأزمة الليبية بما يحفظ حقوق الشعب الليبي، الشقيق فضلاً عن مبادرة الرئيس السيسي لاستعداد مصر الكامل لاستضافة قمة أفريقية لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب في دول الساحل.

وخلال الاجتماع، تم التباحث حول الوضع الأمني في منطقة الساحل وسبل تعزيز التعاون العسكري والتنسيق المستمر في القضايا محل الاهتمام المشترك. كما تم عرض الرؤية المصرية لدعم قدرات دول الساحل الأفريقي الخمس، ومناقشة مقترح تدريب كوادر من تلك الدول بجمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية بين الجانب المصري ودول الساحل الأفريقي الخمس .​