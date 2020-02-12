العصار يبحث مع وفد بولندي سبل التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفد من كبرى الشركات البولندية العاملة في مجالات الإنتاج المختلفة وبحضور ممثلي هيئة الأستثمار المصرية، بهدف تنشيط علاقات التعاون الإقتصادى والتجارى والصناعي بين البلدين وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات البولندية في العديد من المجالات لطرح نموذج يحتذى به وتحقيق شراكة تعود بالنفع على كلا الجانبين.

وتم إستعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، والتأكيد على دور الوزارة الأساسي لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأكد "العصار"، على ترحيب مصر بالاستثمارات الأجنبية التي تساهم في إحداث التنمية الشاملة المنشودة لرفع معدلات التشغيل ودعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير، مشيرًا إلى استعداد وزارة الإنتاج الحربي لتقديم كل أشكال المساندة الممكنة للشركات البولندية لزيادة حجم استثماراتها في مصر، واستعرض الموضوعات التي يمكن التعاون بين الطرفين في تنفيذها من خلال التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والخبرات وكذا إيفاد مهندسين وفنيين من شركات الإنتاج الحربي للتدريب على أحدث التكنولوجيات البولندية المستخدمة فى التصنيع ، كما ناقش الجانبان أهمية وضع آليات محددة لتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتدريب وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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من جانبهم قام ممثلي الشركات البولندية بإجراء عرض تقديمي عن شركاتهم ومنهم شركة "FPS H. CEGIELSKI" والتي تعمل في مجال تصنيع ورفع كفاءة عربات السكك الحديدية والقاطرات، و شركة "APS ENERGIA"، والتي تعمل في مجال الطاقة وتطبيقاتها، وإقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية المتحركة وتصنيع مولدات القدرة والمحولات الكهربائية، وأكدوا على حرص بلدهم على زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيدون بجهود الدولة المصرية لتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات العالمية المهتمة بالسوق المصرية لضخ استثمارات فى مشروعات جديدة.

واضافوا أن اهتمام الجانب البولندي بالتعاون مع "الإنتاج الحربي" يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الإستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين وتطوير الصناعة المصرية.

وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق على قيام الفنيين والمختصين بالشركات البولندية بزيارة مصر مرة أخرى للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي وتحديد أوجه التعاون المشترك.