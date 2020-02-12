أخبار مصر | كل ما تريد معرفته عن فيروس البرازيل الجديد "يارا"

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توصل فريق بحثي مؤخرًا إلى اكتشاف فيروس البرازيل والمعروف إعلاميًا بـ "يارا".

اكتشاف فيروس البرازيل

وأطلق الفريق البحثي الذي اكتشف فيروس البرازيل اسم "يارا" نسبة إلى شخصية "يارا ملكة الماء" في الأساطير البرازيلية، ولم توثق جينات الفيروس من قبل.

فيروس البرازيل لم يوثق من قبل

وكشف العلماء أن 90 % من جينات فيروس البرازيل "يارا" عن لم توثق من قبل وأنه فريدًا من نوعه، وتجرى الأبحاث على الفيروس المكتشف لمعرفة مصدره ومخاطره المحتملة.

تفاصيل اكتشاف فيروس البرازيل

واكتُشف فيروس البرازيل يارا عن طريق مجموعة من العلماء في البرازيل، بعدما ضرب العالم فيروس "كورونا" وانتشرت حالة الطوارئ في كل الدول ما تسبب في حالة من التشوش عالمياً بعد ظهور فيروس جديد.

سمات فيروس البرازيل الجينية

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يتمتع فيروس البرازيل يارا بعدد المزايا الغير مسبوقة أهمها، أن ليس لديه جينات معروفة، وهو "غامض "الغامض" تم جمعه من الأميبا في بحيرة اصطناعية وهو أصغر بكثير من الفيروسات المعروفة عادةً بالأميبا.

ماذا يعني اسم "يارا" فيروس البرازيل

ويعني اسم فيروس البرازيل يارا المكتشف مؤخرًا "أم كل المياه" ويمثل شخصية جميلة مثل حورية البحر من الأساطيرالبرازيلية التي ستجذب البحارة تحت الماء للعيش معها إلى الأبد.

فحوصات على فيروس البرازيل

قام العلماء بإجراء فحوصات على فيروس البرازيل يارا لتحديد تسلسل الحمض النووي الكامل الذي يتكون من كائن ح، وجدوا أن أكثر من 90 % من جينات الفيروس لم يتم العثور عليها من قبل.

فحص فيروس البرازيل

ويواصل الباحثون فحص سمات فيروس البرازيل الجديد، وسط اقترح أحد العلماء غير المرتبطين بالدراسة أن النتائج تمثلت في "صندوق كنز جديد بالكامل لعمليات الكيمياء الحيوية لم يسبق لها مثيل.

مكتشفا فيروس البرازيل

وكان مكتشفا فيروس البرازيل أحدهما أخصائي في علم الفيروسات بجامعة "إيكس مارسيليا" في فرنسا، والآخر من جامعة ميناس غيرايس بالبرازيل، وسبق أن توصلا إلى فيروس مشابه يدعى "توبان" وينتشر في المياه، وفقا لموقع "ساينس أليرت".