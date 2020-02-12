أخبار مصر | رئيس الأركان: القوات المسلحة تحقق استراتيجية الدولة المصرية في أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأركان: القوات المسلحة تحقق استراتيجية الدولة المصرية في أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عٌقدت فعاليات اجتماع رؤساء أركان حرب القوات المسلحة لدول تجمع الساحل الأفريقي الخمس ( G5 ) وممثلى الدول الأوروبية المانحة، والذي استضافته القاهرة فى الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، وشاركت فيه مصر بوفد رفيع المستوى ترأسه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

بدأت فعاليات الاجتماع – وفقا لبيان صحفي - بتهنئة رئيس أركان حرب القوات المسلحة لنجاح القمة الأفريقية الثالثة والثلاثين والتي أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس الإتحاد الأفريقي.

وأشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى أن القمة أتت بظلالها الإيجابية من خلال فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن، ومناقشة عدد من القضايا ذات الأهمية الكبرى للقارة الأفريقية، على رأسها الأزمة الليبية بما يحفظ حقوق الشعب الليبي الشقيق فضلًا عن مبادرة الرئيس السيسى لاستعداد مصر الكامل لاستضافة قمة إفريقية؛ لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب فى دول الساحل.

وأكد رئيس الأركان، أن القوات المسلحة تسير وتحقق إستراتيجية الدولة المصرية فى دورها الداعم لكافة القضايا الأفريقية.

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وخلال الاجتماع تم التباحث حول الوضع الأمني فى منطقة الساحل وسبل تعزيز التعاون العسكري والتنسيق المستمر فى القضايا محل الاهتمام المشترك، كما تم عرض الرؤية المصرية لدعم قدرات دول الساحل الأفريقي الخمس، ومناقشة مقترح تدريب كوادر من تلك الدول بجمهورية مصر العربية فى مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية بين الجانب المصري ودول الساحل الأفريقي الخمس.

ونقل الفريق محـمد فـريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيـس عبد الفتاح السيسى، وتحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للسادة الحضور.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الاجتماع على ضرورة التدريب والتأهيل المستمر لقوات دول الساحل الخمس (G5) من أجل مواجهة التهديدات الأمنية عابرة الحدود الناتجة عن الجماعات المتطرفة بدول الساحل الأفريقي، موضحًا ضرورة تشجيع المبادرات التنموية بالمناطق المهمشة فى دول الساحل الخمس لدعم استقرار المنطقة ومنع الجماعات المتطرفة من تجنيد عناصر جدد.

يأتى ذلك فى إطار الحرص على تبادل الخبرات والتجارب فى مجالات الأمن والدفاع لتحقيق الاستقرار بهذه المنطقة الحيوية من القارة الأفريقية.