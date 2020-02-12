أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون المشترك مع كبرى الشركات البولندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون المشترك مع كبرى الشركات البولندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفدًا من كبرى الشركات البولندية العاملة في مجالات الإنتاج المختلفة، بحضور ممثلي هيئة الاستثمار المصرية، بهدف تنشيط علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وشدد العصار، على قوة العلاقات التاريخية بين مصر وبولندا والتي شهدت تقدمًا ملموسا خلال الفترة الأخيرة في كافة المجالات، كما بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات البولندية في العديد من المجالات لطرح نموذج يحتذى به وتحقيق شراكة تعود بالنفع على كلا الجانبين، كما تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، والتأكيد على دور الوزارة الأساسي لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.



وأكد الوزير، على ترحيب مصر بالاستثمارات الأجنبية التي تساهم في إحداث التنمية الشاملة المنشودة لرفع معدلات التشغيل ودعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير، مشيرا إلى استعداد وزارة الإنتاج الحربي لتقديم كل أشكال المساندة الممكنة للشركات البولندية لزيادة حجم استثماراتها في مصر، واستعرض الموضوعات التي يمكن التعاون بين الطرفين في تنفيذها من خلال التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والخبرات وكذا إيفاد مهندسين وفنيين من شركات الإنتاج الحربي للتدريب على أحدث التكنولوجيات البولندية المستخدمة في التصنيع.

كما ناقش الجانبان، أهمية وضع آليات محددة لتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتدريب وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبهم قام ممثلو الشركات البولندية، بإجراء عرض تقديمي عن شركاتهم ومنهم شركة " FPS H. CEGIELSKI " والتي تعمل في مجال تصنيع ورفع كفاءة عربات السكك الحديدية والقاطرات، وشركة " APS ENERGIA " والتي تعمل في مجال الطاقة وتطبيقاتها، وإقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية المتحركة وتصنيع مولدات القدرة والمحولات الكهربائية، وأكدوا على حرص بلدهم على زيادة التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيدين بجهود الدولة المصرية لتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات العالمية المهتمة بالسوق المصرية لضخ استثمارات في مشروعات جديدة.

وأضاف العصار، أن اهتمام الجانب البولندي بالتعاون مع الإنتاج الحربي يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين وتطوير الصناعة المصرية.



وأعلن، عن الاتفاق على قيام الفنيين والمختصين بالشركات البولندية بزيارة مصر مرة أخرى للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي وتحديد أوجه التعاون المشترك.

