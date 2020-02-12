أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون المشترك مع كبرى الشركات البولندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون المشترك مع كبرى الشركات البولندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشدد العصار، على قوة العلاقات التاريخية بين مصر وبولندا والتي شهدت تقدمًا ملموسا خلال الفترة الأخيرة في كافة المجالات، كما بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات البولندية في العديد من المجالات لطرح نموذج يحتذى به وتحقيق شراكة تعود بالنفع على كلا الجانبين، كما تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، والتأكيد على دور الوزارة الأساسي لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.
وأكد الوزير، على ترحيب مصر بالاستثمارات الأجنبية التي تساهم في إحداث التنمية الشاملة المنشودة لرفع معدلات التشغيل ودعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير، مشيرا إلى استعداد وزارة الإنتاج الحربي لتقديم كل أشكال المساندة الممكنة للشركات البولندية لزيادة حجم استثماراتها في مصر، واستعرض الموضوعات التي يمكن التعاون بين الطرفين في تنفيذها من خلال التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والخبرات وكذا إيفاد مهندسين وفنيين من شركات الإنتاج الحربي للتدريب على أحدث التكنولوجيات البولندية المستخدمة في التصنيع.
وأضاف العصار، أن اهتمام الجانب البولندي بالتعاون مع الإنتاج الحربي يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين وتطوير الصناعة المصرية.
وأعلن، عن الاتفاق على قيام الفنيين والمختصين بالشركات البولندية بزيارة مصر مرة أخرى للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي وتحديد أوجه التعاون المشترك.