أخبار مصر | خبر سار من هيئة الأرصاد الجوية إلى المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار من هيئة الأرصاد الجوية إلى المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، تحسن الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم وحتي نهاية الأسبوع، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وأكد عطا، في تصريحات صحفية، أن الطقس يشهد تحسنا في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن تشهد اليوم الأربعاء، القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح معتدلة، والوجه البحرى أيضا.

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وتشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

ويشهد شمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.