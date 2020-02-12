مصر | مصرع طفل أسفل عجلات سيارة في سوهاج

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لقي طفل مصرعه بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، في أثناء اختلال توازنه وسقوطه أسفل عجلات سيارة حاول تسلقها لاجتذاب بعض أعواد القصب، وتم نقل الجثة إلي المستشفى.

تلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، يفيد أنه تبلغ لمركز شرطة جرجا بوقوع حادث تصادم ومتوفى أعلى كوبرى جرجا، فانتقل مأمور وضباط المركز لمكان البلاغ.

وتبين للرائد إسلام حمزة رئيس مباحث المركز، أنه في أثناء سير سيارة نقل بمقطورة سوهاج محملة بقصب السكر في اتجاه مصنع سكر جرجا، قيادة (أ. ع)، 39 عاما، سائق، وحال قيام الطفل (أ. ع)، 15 عاما، بتسلق السيارة لاجتذاب بعض أعواد القصب، اختل توازنه وسقط أسفلها مما نتج عنه وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات جنوب.