مصر | سائق يطلق عيارين ناريين خلال مشاجرة في القليوبية

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا بتلقي مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة بناحية موقف سيارات قرية كفر الشرفا القبلي – دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول: "فوزي. ع. ع" 40 سنة سائق بالموقف ومقيم طحوريا – دائرة المركز وشقيقه رضا سائق بالموقف وطرف ثان: "السيد. ع. ح" 34 سنة سائق ومقيم الأحراز – دائرة المركز، وذلك بسبب حدوث خلاف بين الطرفين علي أولوية التحميل نتج عنها مشادة كلامية تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالسب والشتم وقام على إثرها الثالث بإطلاق عيارين ناريين في الهواء من سلاح ناري طبنجة كانت بحوزته دون حدوث ثمة إصابات.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن طبنجة حلوان 9مم تحمل ( مرخصة من مركز الخانكة ) بداخل خزينتها عدد 4 طلقة من ذات العيار وكذا ضبط عدد 2 فارغ طلقة من ذات العيار وتم التحفظ عليهم وبمواجهتهم أقروا مضمون ما جاء بالفحص وتولت النيابة التحقيق.

