مصر | اندلاع حريق في إحدى المنازل بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندلاع حريق في إحدى المنازل بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اندلع حريق هائل بإحدى منازل قرى محافظة الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، إذ امتد لإحدى الحظائر المجاورة ما أدى لنفوق الماشية بالكامل دون وقوع أي خسائر في أرواح المواطنين.
البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمارة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من إدارة النجدة، يفيد بنشوب حريق في عزبة شحاته التابعة لقرية ميت عاصم، بمنزل معرش بالخشب وبجواره حظيرة مواشي.
المعاينىة الأولية لرجال البحث الجنائي، التي أشرف عليها مدجير أمن الدقهلية، أكدت أن سبب الحريق ماس كهربائي.
على الفور أمر مدير أمن الدقهلية قوات الحماية المدنية، بالانتقال لمكان الحادث، للسيطرة على الحريق، وتبين نفوق ماشيتين، وتم إخراج باقي المواشي من الحظيرة.
المعاينىة الأولية لرجال البحث الجنائي، التي أشرف عليها مدجير أمن الدقهلية، أكدت أن سبب الحريق ماس كهربائي.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.