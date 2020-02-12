مصر | اندلاع حريق في إحدى المنازل بالدقهلية

البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمارة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من إدارة النجدة، يفيد بنشوب حريق في عزبة شحاته التابعة لقرية ميت عاصم، بمنزل معرش بالخشب وبجواره حظيرة مواشي.

على الفور أمر مدير أمن الدقهلية قوات الحماية المدنية، بالانتقال لمكان الحادث، للسيطرة على الحريق، وتبين نفوق ماشيتين، وتم إخراج باقي المواشي من الحظيرة.

المعاينىة الأولية لرجال البحث الجنائي، التي أشرف عليها مدجير أمن الدقهلية، أكدت أن سبب الحريق ماس كهربائي.

