مصر | إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 11 شخصًا، صباح اليوم الأربعاء، بسبب إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق دمنهور دسوق، وجميعهم يقيمون بمركز الرحمانية.

البداية كانت بتلقي اللواء، مجدي البقري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، ووجود مصابين.

Advertisements

على الفور انتقل رجال المباحث، والإسعاف لمكان الحادث، إذ تبين إصابة 11 شخصًا، بكسور وجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي والرحمانية المركزي لعمل الإسعافات اللازمة.

وبالفحص تبين أن المصابون هم كلا من: "نجيب.م"، 42 سنة، و"نبيل.ح"، 42 سنة، و"محمد.ع"، 59 سنة، و"عماد.ح"، 37 سنة، و"السيد.ع"، 48 سنة، و"محمد.ب"، 51 سنة، و"شهدى.ي"، 49 سنة، و"عبده.أ"، 55 سنة، و"رجب.ف"، 56 سنة، و"محمد.أ" 50 سنة، و"السيد.أ" 55 سنة.