شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ثان في مكتب بريد بأمستردام ولا إصابات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انفجار ثان في مكتب بريد بأمستردام ولا إصابات
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