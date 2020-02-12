شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ثان في مكتب بريد بأمستردام ولا إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انفجار ثان في مكتب بريد بأمستردام ولا إصابات

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