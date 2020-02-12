شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب عن وصول مصر لـ«100 مليون»: «الأمر لا يدعو للاحتفال علينا إيحاد حل ينقذنا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علق الإعلامي عمرو أديب، على وصول عدد تعداد مصر إلى 100 مليون نسمة، أمس الثلاثاء.
وقال في تغريدة له، عبر موقع التدوين تويتر: «اظن ان الوصول إلى المولود المائة مليون امر لا يدعو للإحتفال على الإطلاق على قدر ما فيه لطافة وظرافةة وطرافة نحن في ورطه يا سادة».
وتابع: «ونزيد بمقدار دولة كل عام فارجوكم بعد الإنتهاء من الإحتفالات المليونية فكروا في حل ينقذنا وينقذ الملايين القادمة».
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