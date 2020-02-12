شكرا لقرائتكم خبر عن منغوليا تعلق تصدير الفحم للصين بسبب تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منغوليا عزمها تعليق تصدير الفحم للصين حتى الثانى من مارس المقبل، على خلفية تفشى فيروس كورونا، وأوضحت لجنة الطوارىء الحكومية فى منغوليا - حسبما ذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ القرار عقب إعلان الصين عن تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بالفيروس بالقرب من معابرها الحدودية مع منغوليا.

وكانت منغوليا قد أعلنت تعليق الدراسة حتى الثانى من مارس المقبل، كما حظرت التجمعات العامة، في مسعى لمنع انتشار فيروس "كورونا" علما بأنها لم تسجل حتى الآن أى حالات إصابة مؤكدة، كما قامت بإجلاء 32 من رعاياها من مدينة "ووهان" الصينية، مركز تفشي الفيروس.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين تسجيل 1114 وفاة و44730 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس، وذكرت اللجنة - فى تقريرها اليومى - أنها تلقت تقارير عن 2015 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء، بواقع 94 حالة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس) وحالة واحدة في كل من خنان وهونان وتشونغتشينغ.

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وأضافت اللجنة أن 8204 مرضى ما يزالون في حالة حرجة، ويشتبه في إصابة 16067 شخصا بالفيروس، فيما خرج 4740 شخصا من المستشفى بعد شفائهم، مشيرة إلى أنه تم تعقب 451462 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، وأن 185037 ما يزالون تحت الملاحظة.

وبنهاية يوم الثلاثاء، تم الإبلاغ عن 49 حالة إصابة مؤكدة بينهم وفاة واحدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و10 حالات مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و18 حالة في مقاطعة تايوان، فيما تعافى مريض واحد في كل من ماكاو وتايوان.

ولفتت اللجنة إلى أنه ولليوم الثامن على التوالي تم تسجيل تراجل في حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس خارج مقاطعة هوبي (مركز تفشي الوباء)، حيث أظهرت البيانات أن 377 حالة مؤكدة جديدة تم الإبلاغ عنها يوم الثلاثاء خارج مقاطعة هوبي.

وكان عدد الحالات المؤكدة الجديدة خارج هوبي من يوم 3 إلى يوم 10 فبراير هو 890 و731 و707 و696 و558 و509 و444 و381 على الترتيب.