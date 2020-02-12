شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: فوز متسابقى مصر والأردن وبلجيكا بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة بأنه وسط تحكيم دولي نزيه وشفاف برئاسة كل من الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية والدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم إمام الحرم النبوي الشريف ومحكمين من مصر والأردن وفلسطين وروسيا حقق المتسابقون المصريون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم تفوقًا كاسحًا في جميع الفروع التي اشتركوا فيها بالفوز بالمركز الأول والثاني في كل من الفرع الأول والثاني والرابع ولم تشترك مصر في الفرع المخصص للدول الأفريقية لتفسح المجال أمام المتسابقين الأفارقة ، بما يبشر بجيل واعد من القراء المصريين يتربع على عرش التلاوة ويستعيد للذاكرة عصر القراء العظماء الكبار.

وأكد الوزير، أن الإعداد الجيد والبحث عن النوابغ وشفافية ودقة المسابقات المحلية للقرآن الكريم وراء هذا التفوق الكاسح للمتسابقين المصريين، فمصر بلد القرآن وأهل القرآن وستظل.

وقال الوزير: نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن وفي خدمة القرآن وأهله، وأن يرزقنا بركته في الدنيا وشفاعته وشفاعة حبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وسيتم إعلان النتيجة رسميًا على الهواء مباشرة السادسة مساء .

و في حين فاز أربعة متسابقين آخرين من كل من : الأردن وبلجيكا والنيجر وتنزانيا ، وفاز عدد آخر بشهادات تقدير عن المراكز التي حققوها بعد العشرة الأوائل في المسابقة.

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وأعلنت وزارة الأوقاف، مشاركة ​الشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسمى إمام الحرم النبوى الشريف، ​للمشاركة فى تحكيم المسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نستخها الـ27، كما يشارك​​ الشيخ محمد أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، ​مع 10 محكمين آخرين من مصر والأردن وفلسطين وروسيا الاتحادية،​ فى تحكيم المسابقة،​ إضافة إلى محكمين دوليين فى فهم المقاصد القرآنية من داخل مصر وخارجها​،​ كما تحظى المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم بمشاركة دولية واسعة بلغت خمسة وثمانين متسابقا من ثلاثة وستين دولة فإنها تحظى أيضا بمشاركة تحكيمية متميزة​، ​كما تحظى هذه المسابقة ببعض الموفدين من عدة دول لمتابعة فعاليات المسابقة.

​فيما​ وصل إلى مقر انعقاد المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم بإحدى فنادق القاهرة من دولة (روسيا ) المتسابق حاج مراد محمدوف، والمتسابق شمويل قربانوف ، والمتسابق سلطان أصحابوف ، كما وصل المتسابق​ ​ضياء سليمان من دولة ( كوت ديفوار )، والمتسابق بشر محمد حسن من دولة ( إفريقيا الوسطى ) ، والمتسابق محمد أحمد محمد من دولة (كينيا) ، والمتسابق يوسف هروزفيتش من دولة (البوسنة والهرسك) ، والمتسابق بابا أحمد عيسى البان من دولة (موريتانيا ) ، والمتسابق محمد حافظ عبد الرازق من دولة (ماليزيا ) ، والمتسابق ميخائيل تمب أبا من دولة (البرتغال)، والمتسابقة ديوى أريكا بنت سامبرى من دولة (سنغافورة) ، للمشاركة فى المسابقة السابعة والعشرين للقرآن الكريم ، والتى تقيمها وزارة الأوقاف المصرية، هذا وقد عبر المتسابقون عن تقديرهم للمجهودات المبذولة من وزارة الأوقاف المصرية لخدمة كتاب الله تعالى وأهله داخل مصر وخارجها.

و​وصل إلى مقر انعقاد المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم، المتسابق بسام باسم خليل أحمد، والمتسابق إسحاق عبدالله ناجى من دولة (الأردن) ، كما وصل المتسابق عمر مسنغوزى من دولة (أوغندا) ، والمتسابق دها بونيمو عبد الرازق من دولة (رواندا).​