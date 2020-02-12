تطورات سد النهضة.. تفاصيل اجتماع "شكري" ومستشار الأمن القومي الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ): نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، تفاصيل لقاء سامح شكري وزير الخارجية، وروبرت أوبراين مستشار، الأمن القومي الأمريكي. تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وفي مقدمتها تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة وسعي الإدارة الأمريكية للتوصل الى اتفاق يحقق مصلحة الدول الثلاث. وأكد شكري وأوبراين خلال المقابلة على ضرورة تعزيز التنسيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا الإقليمية المرتبطة بالشرق الأوسط، وبشكل أخص الأزمة السورية والوضع في ليبيا بما في ذلك ضرورة مكافحة الإرهاب والتصدي لانتقال المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا ومنها إلى دول الساحل والصحراء وبما يدعو إلى تكثيف التنسيق والتعاون لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية والقضاء التام على ظاهرة الإرهاب. ويتواجد سامح شكري في الولايات المتحدة الامريكية للمشاركة في مفاوضات سد النهضة.

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