أخبار مصر | "من 35 لـ40 دقيقة".. السكة الحديد تُعلن تأخيرات القطارات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من 35 لـ40 دقيقة".. السكة الحديد تُعلن تأخيرات القطارات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



لتشمل التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، الذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، عن معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوطها، بسبب ما تنجزه هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي: