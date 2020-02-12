أخبار مصر | صحف اليوم.. اهتمام واسع بمؤتمر "إيجبس" ومفاوضات سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحف اليوم.. اهتمام واسع بمؤتمر "إيجبس" ومفاوضات سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بافتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتفقد أجنحة مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2020 فى دورته الرابعة تحت شعار شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة.

وتابعت الصحف أيضا لقاءات السيسى مع عدد من الرؤساء والمسئولين فى شركات البترول والطاقة العالمية، وسلطت الضوء على جولة المفاوضات الجديدة التى ستنطلق فى واشنطن اليوم حول سد النهضة لإقرار صياغة نهائية لاتفاق شامل حول قواعد الملء والتشغيل بحضور وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وأثيوبيا وممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولى بوصفهم مراقبين .

واهتمت الصحف بالضربة الاستباقية الموجعة للعناصر الإرهابية التى وجهها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية والتى أسفرت عن مقتل 17 إرهابيا بمدينة العريش.

وفى التفاصيل، أفردت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع افتتاح الرئيس السيسى لفعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (ايجبس 2020) فى دورته الرابعة تحت شعار (شمال أفريقيا والبحر المتوسط : تلبية احتياجات الغد من الطاقة).

وذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المؤتمر يشارك به - هذا العام - أكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليا ودوليا و1600 مشارك بالمؤتمر و14 و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة؛ مما يضفى مزيدا من النجاح الملموس لمؤتمر (ايجبس 2020).

وأضافت أن الافتتاح حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المدنية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) - فى صدر صفحتها الرئيسية - تشديدات الرئيس السيسى خلال لقائه صباح أمس مع برنارد لونى الرئيس التنفيذى لشركة (بريتيش بتروليوم) على هامش مؤتمر (إيجبس 2020)، على ضرورة تعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة، وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى أعرب عن تطلعه إلى مزيد أنشطة واستثمارات شركة (بريتيش بتروليوم بى بى) البريطانية فى مصر؛ سعيا لزيادة الاستكشافات فى مجال الغاز والبترول .

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس السيسى أعرب - كذلك - عن تقدير مصر حجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية منذ منتصف القرن الماضى لاسيما عمليات استكشاف وإنتاج الغاز والبترول؛ مما أسهم فى تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة شرق البحر المتوسط..ونوه ببرامج الشركة البريطانية الناجحة فى التدريب وتنمية المهارات، مشيرا إلى استمرار مبادراتها التعليمية وتمويل المنح للخريجين المصريين فى كبرى الجامعات البريطانية.

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ونشرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسى أكد - خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة شركة (بكتل) الأمريكية بريندان بكتل على هامش مؤتمر (إيجبس 2020) - حرص مصر على الاستفادة من خبرات شركة بكتل الأمريكية ليس فقط فى قطاع البترول والغاز وإنما أيضا فى قطاع النقل والتشييد فى ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجارية فى ربوع مصر .

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس أوضح أن مصر تسعى للاستفادة من خبرات الشركة فى مجال معالجة وتحلية المياه الذى يمثل أحد المجالات ذات الأولوية الحيوية فى إطار استراتيجية الدولة لحسن إدارة وتعظيم مواردها المائية.

وفى نشاط رئاسى آخر، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسى التقى مع زوليفيه لوبوش رئيس شركة (شلمبرجيه) العالمية المتخصصة فى مجال البترول والغاز، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسى أكد - خلال اللقاء - على دعم أنشطة الشركة فى مصر مع التطلع لتعزيز مجالات الشراكة بين قطاع البترول والغاز وشركة (شلمبرجيه)، وكذلك تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والتكنولوجيات المتقدمة التى تمتلكها الشركة فى تطوير ورقمنة قطاع البترول والمشاركة فى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المصرية العاملة فى هذا المجال.

وفى سياق آخر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة ستنطلق اليوم فى واشنطن لإقرار صياغة نهائية لاتفاق شامل حول قواعد الملء والتشغيل، بحضور وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وأثيوبيا وممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولى بوصفهم مراقبين، وأضافت الصحيفة أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار ما أنفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة بالعاصمة الأمريكية نهاية الشهر الماضى.

إلى ذلك، نقلت صحيفة (الأخبار) تأكيد رئيس مجلس الوزراء - خلال لقائه مع ماريو ميهرن رئيس مجلس إدارة شركة (ونترشال ديا) الألمانية بحضور وزير البترول والسفير الألمانى بالقاهرة - دعم الحكومة للاستثمارات الألمانية المتنامية فى مصر التى تأتى انعكاسا للعلاقات المتطورة بين البلدين والعلاقات المتميزة والاحترام المتبادل بين قيادتيها.

وأضافت الصحيفة أن ميهرن أشار إلى الاتفاقية الجديدة التى تم توقيعها - أمس الأول - بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الحكومية (إيجاس) وشركة (ونترشال ديا)؛ للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمنطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل باستثمارات حدها الأدنى 43 مليون دولار ومنح توقيع بحوالى 11 مليون دولار لحفر 8 آبار.

أمنيا، أبرزت صحيفة (الأهرام) الضربة الاستباقية الموجعة للعناصر الإرهابية التى وجهها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والتى أسفرت عن مقتل 17 عنصرا إرهابيا بمدينة العريش؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بدهم أوكار اختباء العناصر الإرهابية وضبطهم .

ونشرت الصحيفة أن قوات الشرطة داهمت وكرا للعناصر المتطرفة بأحد "الأحواش" بمنطقة العبيدات بالعريش، وأسفرت المواجهة الأمنية عن مقتل 11 عنصرا إرهابيا، بينما لاذ 6 آخرون بالفرار إلى منزل مهجور بمنطقة الحوص بالعريش وتتبعتهم القوات وحاصرتهم وتعاملت معهم؛ مما أسفر عن مصرعهم وضبط بحوزة المتهمين 12 بندقية آلية وخرطرش و3 عبوات متفجرة بالإضافة إلى حزامين ناسفين.