أخبار مصر | ما هي الأسر المضيفة من "التضامن" وشروط الحصول على الخدمة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما هي الأسر المضيفة من "التضامن" وشروط الحصول على الخدمة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم قطاع الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، خدمة للأسر التي لديها الاستعداد لرعاية الطفل أثناء غياب أمه في العمل أو أي ظروف أخرى، مقابل أجر شهري يتناسب مع الخدمة المقدمة للطفل.

ويجب على الأسر الراغبة فى استضافة طفلها والاستفادة من هذه الخدمة، تقديم طلبًا إلى الجهة القائمة على تنفيذ النظام، ويحدد فى الطلب سن الطفل، وذلك للأطفال الرضع، والأطفال في سن ما قبل المدرسة، والأطفال المعاقين، وأطفال مدارس المرحلة الأولى من التعليم فى الفترة ما بين خروج الطفل من المدرسة وعودة ذويه، من أجل تقديم رعاية مؤقتة فى حالة تعرض الأسرة لظروف طارئة تستوجب إيداعه فترة من اليوم.

وننشر الشروط للحصول على خدمة الأسر المضيفة من وزارة التضامن الاجتماعى كالتالي:

- يقدم ولى أمر الطفل طلب لدى الجهة المسند لها مشروع الأسرة المضيفة.

- يحرر عقد اتفاق بين الأسرة المضيفة، وولى أمر الطفل يحدد فية قيمة الإشتراك، وفترة الرعاية بالساعات، وأسلوب تسليم وإستلام الطفل.

