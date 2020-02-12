شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مصر تحقق المراكز الأولى بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة،وزير الأوقاف، إن المتسابقين المصريين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم حققوا تفوقًا كاسحًا في الفروع التي اشتركوا فيها، وفازوا بالمركز الأول والثاني في كل من الفرع الأول والثاني والرابع، ولم تشترك مصر في الفرع الثالث المخصص للدول الأفريقية لتفسح المجال أمام المتسابقين الأفارقة .

وأضاف الوزير، في ببان له، أن هذا الفوز الكبير يبشر بجيل واعد من القراء المصريين يتربع على عرش التلاوة ويستعيد للذاكرة عصر القراء العظماء الكبار، مؤكدا أن الإعداد الجيد والبحث عن النوابغ وشفافية ودقة المسابقات المحلية للقرآن الكريم وراء هذا التفوق الكاسح للمتسابقين المصريين، فمصر بلد القرآن وأهل القرآن وستظل، في خدمة القرآن وأهله.

وأوضح أن المسابقة- التي بدأت السبت الماضى- جاءت وسط تحكيم دولي نزيه وشفاف برئاسة كل من الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية والدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم إمام الحرم النبوي الشريف ومحكمين من مصر والأردن وفلسطين وروسيا.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن 4 متسابقين آخرين فازوا من كل من الأردن وبلجيكا والنيجر وتنزانيا، وفاز عدد آخر بشهادات تقدير عن المراكز التي حققوها بعد العشرة الأوائل بالمسابقة، وسيتم إعلان النتيجة رسميًا وأسماء الفائزين مساء اليوم، وتبلغ جوائز المسابقة مليونا و200 ألف جنيه موزعة على فروعها الأربعة وشارك بها نحو 70 متسابقا من عدة دول منها 30 دولة أفريقية.