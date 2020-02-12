"البحوث الزراعية ": تطبيق الباركود العالمى على لقاحات معهد الامصال منعا للغش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد سعد مدير معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية بالعباسية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أنه يتم تطبيق الباركود العالمي علي جميع لقاحات المعهد منعا للغش باللقاحات أخرى ، موضحا أنه يتم عمل عبوات مختلفة من اللقاحات تناسب متطلبات المربين ووضع استيكر جديد شامل علامة اﻻيزو والـgmp وتم تفعيل علامة تجارية للقاحات المعهد ، مشير الى أن هذا التطوير فتح مجاﻻت لتسجيل منتجاته فى الدول العربية (اﻻمارات -الكويت ).

وأوضح " سعد " ، أن فريق الاعتماد "ايجاك وافق علي تجديد الاعتماد ومنح شهادة اعتماد gim والايزو رقم 90001 وهو ما يعني نجاح المعهد في تحقيق منظومة الجودة في إدارة وانتاج اللقاحات البيطرية ، مشير الى أن معهد بحوث اﻻمصال واللقاحات البيطرية يعد من اعرق المعاهد فى الشرق اﻻوسط انشأ منذ 1903 يساهم فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة من خلال انتاج اﻻمصال واللقاحات اللازمة للسيطرة علي اﻻمراض والقضاء عليها فهو يتعاون مع المنظمات العالمية والمعاهد الدولية OIE و WHOFAO ومختبرات سانديا وجامعة برلين .

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وتابع مدير الامصال واللقاحات ،إنه تم تطوير اﻻقسام المختلفة بالمعهد وتم انشاء معمل مراقبة الجودة الداخلية والحصول علي شهادات اﻻعتماد اﻻيزو 17025 وايزو 9001 من المجلس الوطني لﻻعتماد ايجاك والـ gmp من اﻻيسرتا و تم عمل منفذ بيع جديد للمعهد بالقرب من بوابة المعهد الرئيسية لزيادة اﻻمن واﻻمان وتسهيل علي العملاء الحصول علي لقاحات المعهد ، وكذلك التعاقد مع بعض الشركات للتصنيع المحلي و ذيادة القدرة التسويقية والتصدير فى نفس السياق ولمواكبة احتياجات السادة المربين ولحماية الثروة الحيوانية والداجنة قام المعهد بتسجيل عدد 13 لقاح جديد لم يكن يتم انتاجهم من قبل وهم لقاحات جديدة تم تسجيلها وإجازتها.

كان المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك " بوزارة التجارة والصناعة وهيئة التفتيش والاعتماد الدولية "اسيرتا " اعتمد تجديد اعتماد المعامل التابعة لمعهد الامصال واللقاحات البيطرية بالعباسية التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ومنحه شهادة الجودة "الأيزو"، واشاد وفد اسيرتا بادارة معهد الامصال واللقاحات مؤكدة ان معامل المعهد من المعامل المحترمة والتي تحظي بالتقدير.