أخبار مصر | في يومهم العالمي.. تعرف على طريقة استخراج تراخيص "الصيدلة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في يومهم العالمي.. تعرف على طريقة استخراج تراخيص "الصيدلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشكل الطبيب الصيدلي العصب الرئيسي في تقديم الخدمة العلاجية للمرضى، فهو يعد نقطة الالتقاء الأولى والمتكررة مع المريض للاستعلام عن الأدوية المتعلقة بالمرض، لذلك على الصيدلي دور كبير في الرعاية الصحية للمريض.

وفي مثل هذا اليوم يحتفل الصيدلي بيومه العالمي، وبهذه المناسبة تقدم "الخليج 365" في السطور التالية الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة واستخراج الترخيص من وزارة الصحة، وهي كالتالي: