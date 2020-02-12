أخبار مصر | في يومهم العالمي.. تعرف على طريقة استخراج تراخيص "الصيدلة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في يومهم العالمي.. تعرف على طريقة استخراج تراخيص "الصيدلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي مثل هذا اليوم يحتفل الصيدلي بيومه العالمي، وبهذه المناسبة تقدم "الخليج 365" في السطور التالية الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة واستخراج الترخيص من وزارة الصحة، وهي كالتالي:
1- شهادة الميلاد (صورة).
2- شهادة التخرج (أصل).
3- البطاقة الشخصية (صورة).
4-عدد 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية.
5- الموقف من التجنيد (صورة).
6- الفيش الجنائى موجه للنقابة (أصل).
7-شهادة المعادلة للجامعات الخاصة (صورة).
8-شهادة الثانوية العامة (معادلة إذا كانت من الخارج) (صورة).
الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص من وزارة الصحة:
يتوجه الصيدلى لإدارة التراخيص بوزارة الصحة، والتي توجد بشارع مجلس الشعب لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة بالأوراق التالية:
1- البطاقة الشخصية (صورة).
2- شهادة الميلاد (صورة).
3- شهادة التخرج (أصل).
4- إيصال سداد النقابة (أصل).
5- الموقف من التجنيد (صورة).
6- عدد 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية.
7- شهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة (أصل).
8- شهادة المعادلة للجامعات الخاصة (أصل).
9- شهادة التشريعات للجامعات الخاصة (أصل).
10- شهادة تدريب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية + صورة رخصة الصيدلية أو ختم الإدارة الصحية (للجامعات الخاصة) (أصل).