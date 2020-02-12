أخبار مصر | حي شرق مدينة نصر يستعد للأمطار بتطهير البالوعات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حي شرق مدينة نصر يستعد للأمطار بتطهير البالوعات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت أجهزة حي شرق مدينة نصر، بالتعاون مع إدارة الصرف الصحي ومشرفي المناطق، حملة لتطهير بالوعات الأمطار، استعدادًا لسقوطها في أي لحظة.

وبناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء مجدي الوصيف رئيس حي شرق مدينة نصر، بالاهتمام بجميع المجالات الخدمية المُقدمة للمواطنين، نفذت الأجهز التنفيذية للحي الآتي:

١- تم إصلاح الفرعيه التي تم كسرها أثناء دق خوازيق قواعد كوبري يوسف عباس وكذلك ترميم وصيانة المطبق وتطهيره وتركيب برواز وغطاء لمنع الطفح بالشارع.

٢- استكمال إعادة تطهير بالوعات الأمطار وتطهير مطابق الصرف الصحى في نطاق حي شرق مدينة نصر.

٣- التأكيد على مرفق الصرف الصحي ومرفق المياه ومشرفي المناطق من الحي بالمرور والمتابعة المستمرة لملاحظة أي مشاكل صرف صحي أو مياه والتعامل الفوري حيال المشكلة ومتابعة سلامة جميع المطابق والبالوعات واستكمال تطهير بالوعات الأمطار في جميع مناطق حي شرق مدينة نصر.

