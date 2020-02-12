شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء «شكري» مع مستشار الأمن القومي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد وزير الخارجية سامح شكري، ومستشار الأمن القومي الامريكي روبرت اوبراين ضرورة تعزيز التنسيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا الإقليمية المرتبطة بالشرق الأوسط، خاصة بالنسبة للأزمة السورية والوضع في ليبيا، بما في ذلك ضرورة مكافحة الإرهاب والتصدي لانتقال المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا ومنها إلى دول الساحل والصحراء؛ بما يدعو إلى تكثيف التنسيق والتعاون لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية والقضاء التام على ظاهرة الإرهاب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم الأربعاء، مع المسؤول الأمريكي في إطار الزيارة التي يقوم بها شكري حاليا إلى واشنطن للمشاركة في مفاوضات سد النهضة.

وتناول الحانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، كما تم استعراض تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة وسعي الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الدول الثلاث.

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